Schimbare importantă la stadionul din Craiova! Anunțul făcut de autorități

Arena din Bănie nu mai poartă denumirea „Ion Oblemenco” în urma unei hotărâri luată de muncipalitate.



Aceasta a fost schimbată încă de acum câțiva ani, atunci când au început lucrările pentru noua arenă, finalizată la sfârșitul anului 2017. Informația a fost comunicată chiar de edilul orașului, Lia Olguța Vasilescu. Deși au apărut informații conform cărora familia legendei fotbalului oltean ar fi cerut recent ca stadionul să nu mai poarte numele lui Ion Oblemenco, primarul Craiovei a dezmințit aceste zvonuri. Oricum decizia fusese luată în privința acestui aspect chiar înaintea unei posibile solicitări în acest sens.

„Nu am cunoştinţă de vreo notificare, dar nici nu are de ce să vină, având în vedere că el nu are o denumire. Se numeşte Stadion de Fotbal pentru municipiul Craiova. Deci, din punctul ăsta de vedere, în momentul în care am început construcţia stadionului, ne-am gândit că este foarte posibil ca, într-o perioadă aproapiată, numele stadionului să fie dat de un sponsor.

Şi atunci toate cheltuielile să fie plătite, practic, din aceşti bani. Deocamdată, nu avem încă un sponsor care să se manifestat ca şi intenţie că îşi doreşte dea denumirea acestui stadion. Dar este foarte posibil ca după ce trece această pandemie, când se va juca în dispozitiv complet – să spun aşa – vom avea şi doritori”, a precizat Lia Olguţa Vasilescu.

În ultimele zile, tot Primaria orașului Craiova a anunțat și că suprafața de joc de pe fostul „Central” va fi înlocuită ca urmare a deteriorării ei din ultima vreme. Gazonul a avut de suferit după ce ambele echipe din oraș au început să își dispute partidele pe cea mai mare arenă a Olteniei.