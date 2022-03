Schimbare în vârful clasamentului WTA. Cine este sportiva care va urca pe prima treaptă a podiumului

Iga Swiatek are cele mai mari șanse de a deveni noul număr 1 WTA, după anunțul retragerii lui Ashleigh Barty. Totuși, dacă poloneza va părăsi prematur turneul de la Miami, Paula Badosa are șansa de a se instala în fruntea ierarhiei mondiale din data de 4 aprilie.

Ashleigh Barty confirms that she’ll have her name removed from the @WTA rankings in the next rankings cycle.

There will be a new World No.1 on Monday after Miami.

— WTA Insider (@WTA_insider) March 24, 2022