Se strică prietenia dintre Becali și Iftime? Mesaj clar după transferul lui Moruțan: „Să se ducă la comisii”

Plecarea lui Olimpiu Moruțan de la FCSB la Galatasaray a lăsat urme adânci în fotbalul românesc, iar adevărata sumă de transfer reprezintă un mister în momentul de față!

La aproape patru luni de la transferul fotbalistului în vârstă de 21 de ani la vicecampioana Turciei, FC Botoșani continuă scandalul cu Gigi Becali. Concret, Valeriu Iftime cere să primească cei 9% din drepturile lui Moruțan, așa cum este speculat în contract, plus alte 9% din bonusul primit de FCSB, în valoare de 600.000 de euro, ca urmare a faptului că jucătorul a jucat deja 15 meciuri la Galatasaray.

„Tată, eu voi respecta tot ce se scrie în contractul dintre noi și Botoșani. Dacă Iftime are trecut acolo să îi dăm bani și din bonusuri, îi vom da. Ce atâta vorbărie prin presă și pe la televizor. Dar a uitat când am vrut să îi cumpăr ultimele lui 9 la sută din procente pe 600 de mii de euro? Eu zic că era afacere mai bună pentru el dacă accepta, dar dacă nu a acceptat, atunci aia este. Nici eu nici el nu am mai luat banii la care visam.

Se aștepta că o să îl dau pe vreo 20 de milioane și dă și el lovitura? Credeți că eu nu am vrut să îl dau pe banii ăștia? Dar nu mi-l mai lua nimeni pe o astfel de sumă în plină pandemie. Să se mulțumească cu cât va avea de încasat acum. Ce vrea Iftime acum? 9 la sută din primul bonus? Și mai vrea și alte 9 procente din alt bonus? Și o să vrea și alți 9 la sută și din alt bonus? Și tot așa?

Vali Argăseală știe foarte bine cum am făcut noi contractul cu Botoșaniul, dar Iftime să se ducă la comisie, iar ce se va decide acolo vom mai vedea. Nu stăm acum să ne certăm prin presă. Să îi lăsăm pe oamenii ăia să își facă treaba după ce se vor uita foarte bine pe acte. Dar, repet: dacă scrie în acte să îi dau bani lui Iftime și din bonusuri, îi voi da!”, a spus Gigi Becali, potrivit Pro Sport.