Sebastian Colțescu, față în față cu istoria! Arbitrul se întoarce în Franța după scandalul de rasism

Totul s-a petrecut în minutul 15 al partidei, în momentul în care Sebastian Colțescu, al patrulea arbitru al brigăzii, i-a comunicat prin cască centralului Ovidiu Hațegan să-l avertizeze pe camerunezul din staff-ul turcilor, Pierre Webo. Colțescu a avut neinspirația de a-l identifica pe fostul atacant ca fiind “tipul ăla negru”, iar acest lucru a scandalizat jucătorii ambelor echipe care au decis în cele din urmă să nu mai continue meciul.

Acum, la aproape un an de la nefericitul eveniment, Colțescu revine în Hexagon, unde va fi arbitru de rezervă la meciul dintre Franța U21 și Armenia U21, care se va desfășura la Grenoble. Duelul va fi condus de o brigadă românească, avându-l la centru pe Andrei Chivulete, ajutat de asistenții Vladimir Urzică și Andrei Gabriel Constantinescu.

2023 UEFA Under-21 Championship Appointments (November 2021).

Among others, Andrei Florin Chivulete (ROU) will officiate France – Armenia. His colleague Sebastian Coltescu will return in France as fourth official.

Full appointments here:https://t.co/AwCqnLjhRr pic.twitter.com/2U19CUiU5a

— Law 5 – The Ref (@Law5_TheRef) November 8, 2021