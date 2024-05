Sebastian Mailat, MVP-ul Botoșaniului! Ce a spus după ce echipa s-a salvat de la retrogradare

CS Mioveni a primit vizita celor de la FC Botoșani în manșa retur a barajului pentru menținere/promovare în Superliga României.

”Nu mai credea nimeni, nici măcar cei din conducere. Am făcut o treabă bună, am demonstrat-o în atâtea rânduri, am bătut toate adversarele directe în play-out, iar astfel am ajuns aici. Cu siguranță aducerea lui Bogdan Andone a fost un mare plus. A știut să ne țină uniți, să creeze un grup”, a spus Sebastian Mailat după meci.

FC Botoșani rămâne în Liga 1! Echipa lui Bogdan Andone câștigă și returul cu CS Mioveni, scor 1-0, după un gol marcat de Sebastian Mailat. Moldovenii se impun cu 2-0 la general și vor evolua și în sezonul următor pe prima scenă a fotbalului românesc.