Sebastian Vettel ar putea rata și cursa din Arabia Saudită

Pilotul german Sebastian Vettel ar putea rata şi a doua cursă a noului sezon de Formula 1, dacă nu va furniza în timp util un test negativ la Covid-19, a anunţat joi echipa lui Aston Martin, citată de DPA.

Aston Martin, motorizată de Mercedes, a postat un tweet în care precizează că Vettel nu are încă un test negativ care să-i permită deplasarea la Marele Premiu al Arabiei Saudite de la Jeddah, iar pilotul german Niko Huelkenberg, care l-a înlocuit în Marele Premiu al Bahrainului, este pregătit să-l suplinească pe cvadruplul campion mondial încă o dată.

În Bahrain, canadianul Lance Stroll s-a clasat al 12-lea, iar Huelkenberg a fost al 17-lea.

Sebastian Vettel rocking the Ukraine colours on his helmet. What a man. #F1 pic.twitter.com/NtFosnMryM

— PlanetF1 (@Planet_F1) March 10, 2022