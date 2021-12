Secretul Emmei Răducanu la US Open! Ce preparat a mâncat trei săptămâni la rând

Emma Răducanu a fost senzaţia tenisului feminin în anul 2021. Acesta reuşea la doar 18 ani să câştige turneul de Grand Slam de la US Open.

Pentru performanţa reuşită în America, sportiva a fost desemnată ,,Personalitatea sportivă a anului 2021 în Marea Britanie”, în ancheta BBC. Acum, sportiva şi-a dezvăluit secretul succesului de la US Open.

Pe toată durata turneului de la US Open, sportiva cu origini româneşti a consumat la cină ,,Poqui”, o mâncare originară din Filipine, care conține vinete, roșii, ceapă și ouă.

,,Nu am fost superstițioasă până în ultima săptămână, când am început să realizez în ce fază a competiției am ajuns.

Am avut poqui la cină în fiecare seară timp de trei săptămâni! Am păstrat acest fel de mâncare până la sfârșit pentru că nu am vrut să risc nimic.”, a declarat Emma Răducanu, pentru Daily Express.