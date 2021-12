Emma Răducanu, susţinută de personalităţi importante din tenis: ,,Ea merită să câştige”

Emma Răducanu a surprins lumea tenisului în anul 2021. La doar 18 ani, sportiva cu origini româneşti reuşea să cucerească titlul de Grand Slam de la US Open.

Acum, Emma Răducanu a fost nominalizată pentru câştigarea premiului acordat de BBC pentru ,,Personalitatea sportivă a anului în Marea Britanie”, iar jucătoarea de tenis are un susţinător puternic.

Andy Murray este de părere că tânăra sportivă merită să cucerească această distincţie, având în vedere performanţa pe care a reuşit-o în decursul acestui sezon.

,,De fiecare dată când am câștigat am fost acuzat că nu am personalitate, dar ea are o personalitate fantastică. Ea merită să câștige, nu cred că cineva ar fi prea surprins dacă acesta ar fi rezultatul.’‘, a declarat Andy Murray, potrivit Daily Mail.