Procurorul-şef al DNA, Crin Bologa, a reacționat la scandalul în care a fost implicat în cazul biletelor VIP de la meciul Austria – Macedonia de Nord 3-1, disputat pe Național Arena, în cadrul EURO 2020.

‘Nu am fost la lojă, ci la tribuna oficială care are câteva mii de locuri. N-am stat lângă vicepremierul Dan Barna ci am fost în aceeași tribună oficială. Era la o distanță de câțiva metri. Eu am stat lângă ministrul de Interne si lângă ambasadorul Austriei în România, Ministerul de Interne fiind principala instituție colaboratoare a noastră”, a declarat luni, procurorul-şef al DNA, Crin Bologa, pentru Realitatea Plus.

Acesta a explicat cum a văzut primul meci de la EURO 2020, organizat în București.

„Am primit o invitație, am fost prezent la acel meci. Dacă se dorea o comunicare echilibrată și corectă, se mărea acea poză și se vedea că în stânga mea erau zeci de locuri libere. Mai jos de mine era unu din cei mai mari fotbalisti ai României, și în tribune erau și alți fotbaliști”, a mai spus procurorul-şef al DNA, Crin Bologa, pentru Realitatea Plus.

„Sunt microbist. N-o să vă spun cu cine țin că se poate specula”, a conchis Bologa.

FRF a fost acuzată că a făcut campanie electorală cu biletele de la Campionatul European. Politicienii au avut locuri la Tribuna VIP, dar foști internaționali români precum Gică Hagi, Gică Popescu sau Dorinel Munteanu au stat la tribuna a 2-a.

Forul condus de Răzvan Burleanu a dat 240 de bilete pentru partida din optimile Campionatului European, care va avea loc pe Național Arena, pentru votanții săi, care la anul vor desemna viitorul președinte de la Casa Fotbalului.

