Șeful Federației Ruse de Tenis, reacție vehementă după interzicerea sportivilor ruși la Wimbledon: ,,Se încalcă drepturile omului!”

Șeful Federației Ruse de Tenis, Shamil Tarpishchev, a comentat decizia organizatorilor de la Wimbledon de a nu le permite rușilor să concureze:

,,Lucrăm la această problemă din punct de vedere legal. Toate organizațiile sportive susțin participarea noastră, trebuie să lucrăm și apoi să luăm o decizie. Aceasta este o încălcare a drepturilor omului, un nonsens. Deși toată lumea din tenis ne susține, Anglia se pune de-a curmezișul.

Această problemă este acum analizată de o echipă de avocați. Sportivii nu ni se opun, ba dimpotrivă. Djokovic a numit această decizie nebună și consider că are dreptate. ATP și WTA au transmis că ar trebui să ne fie permis să participăm. Decizia englezilor este o încălcare a tuturor normelor și regulilor. Avocații vor rezolva problema, am încredere!”, a fost mesjaul lui Tarpishchev.