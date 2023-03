Selecționerul Andorrei nu crede că România este favorită: ”Voi face tot ce îmi stă în putință ca acest lucru să nu se întâmple!”

România va întâlni Andorra, sâmbătă, în prima rundă a preliminariilor EURO 2024.

Selecționerul Andorrei, Koldo Alvarez, a oferit mai multe declarații înaintea partidei. El a spus că fotbalul este ”imprevizibil” și a subliniat că nu crede că România este favorită.

”România, favorită? Când? Eu voi face tot ce îmi stă în putință pentru ca acest lucru să nu se întâmple! Fotbalul este frumos pentru că este imprevizibil”, a spus Koldo Alvarez, la conferința de presă premergătoare jocului.

De asemenea, Marc Pujol, cel mai experimentat jucător din lotul Andorrei, a declarat că meciul se anunță a fi dificil, iar echipa lui Alvarez trebuie să fie foarte atentă.

”Respectăm România, știm că are mult potențial. Va fi un meci dificil, mingea va circula repede, va trebui să fim extrem de atenți. România nu are un singur fotbalist important, exponențial, are o echipă”, a spus fotbalistul de la Engordany.