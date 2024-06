Selecționerul Bulgariei, convins că ”tricolorii” le pot ridica moralul jucătorilor săi

Naționala României întâlnește selecționata Bulgariei, marți, de la 21:30, pe Stadionul Steaua, într-un meci amical.

Selecționerul Bulgariei, Ilian Iliev, a declarat că meciul amical este o oportunitate bună pentru jucătorii săi de a căpăta încredere în propriile forțe.

„Ne dorim să facem un meci foarte bun pentru că dorim să ne pregătim cât mai bine pentru Liga Naţiunilor. Acest meci cu România e un prilej bun de a ne ridica încrederea în forţele proprii. Cu cât sunt mai multe meciuri împotriva unor formaţii puternice, cu atât e mai bine pentru moralul nostru. Fiecare dintre echipe are nevoie de victorie mâine pentru a-şi ridica moralul. Aşa că fiecare echipă va lupta pentru a câştiga. Nu putem vorbi despre frică de un adversar anume. Ştim că în fotbalul de azi contează foarte mult munca în echipă. Nouă ne lipsesc 7 jucători importanţi. Aceste meciuri le vom folosi pentru a testa jucători şi a încerca să închegăm echipa în perspectiva partidelor oficiale”, a afirmat tehnicianul.

„Naţionala României este condusă de mult timp de acelaşi antrenor, care a creat un nucleu foarte bun şi pot spune că se vede munca depusă la echipă. Consider că România va demonstra la Campionatul European eforturile depuse până acum”, a explicat el.

„Am amintiri extraordinare legate de români, am jucat alături de Basarab Panduru şi de Marius Şumudică. Am avut de-a face şi cu Gică Hagi, aşa că toate amintirile mele legate de români, de fotbaliştii din România sunt extraordinare. Cu ambii m-am înţeles foarte bine, însă doar cu Panduru am legat o prietenie foarte bună şi ne vedem destul de des”, a precizat Ilian Iliev.