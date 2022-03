Selecționerul, criticat de un fost internațional după amicalele primăverii: „Mă așteptam să nu facă experimente”

Tricolorii au pierdut în fața Greciei și au remizat în Israel în jocurile de pregătire în care Edi Iordănescu a putut testa potențialul naționalei înaintea startului campaniei din Nations League.

Bilanțul nu a fost nicidecum unul care să îi dea speranțe lui Ciprian Marica pentru reprezentațiile oficiale. Pe 4 iunie, România joacă în Muntenegru.

„Mi se spunea că sunt prea negativist, ne spunea chiar Edi. Dacă suntem prea negativiști, nu vedem noi partea bună a lucrurilor, ei bine atunci să vorbim doar despre prima repriză. Am jucat excelent în prima repriză, am fost agresivi, am avut spirit, am reușit să marcăm, am avut și câteva sclipiri. Din păcate, acolo nu am reușit să ținem de rezultat, imediat ne-am trezit egalați. Rezultatul nu este cel care să ne facă să fim încrezători.

Cam asta era ce ne doream după aceste două jocuri, să fim încrezători din nou în echipa națională. Mă așteptam de la Edi Iordănescu, fiind angrenat în campionatul românesc, să cunoască mai bine jucătorii și nu să facă experimente. Mă așteptam să meargă pe același grup, nucleu și să le dea încredere. Pare că în continuare mai are nedumeriri în alcătuirea primului «11». Nu am văzut ceva nou, aș minți să spun că am văzut ceva nou!”, a fost comentariul lui Ciprian Marica, la PRO X.

Valeriu Iftime este și mai dur atunci când vorbește despre viitorul selecționatei noastre. Nu mai are așteptări de performanță din partea fotbaliștilor pregătiți de Edi Iordănescu.

„Un om responsabil nu lua echipa națională în opinia mea. Nu o lua! Are nevoie de cinci, șase, zece ani, timp pe care Federația și-l asumă! Este o luptă nebună și trebuie schimbat totul radical, inclusiv de la centrele de copii și juniori, unde trebuie educație și creștere fotbalistică. După aia putem să gândim altceva.

Dacă antrenorul sau Federația sunt sănătoși la cap ar trebuie să spună: „Nu ne mai mințim”. Noi putem câștiga doar cu Moldova și cu Tajikistan. În lume nu avem unde să mergem cu echipa asta de fotbal! Ce speranță?! N-o să se întâmple nimic! În Europa o să ne tăvălească toți ca de obicei, tăvăliți de tăvăliți. O să ne bată georgienii, o să ne bată bulgarii. Așa cred, așa spun!”, a fost reacția patronului de la FC Botoșani pentru Gsp.