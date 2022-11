Selecționerul Ghanei a fost sincer după meciul cu Coreea de Sud: „Am fost puţin norocoşi”

Naționala Ghanei a învins Coreea de Sud cu 3-2 (2-0), în Grupa H a CM 2022, iar în ultimul meci va întâlni Uruguay.

„Am fost puţin norocoşi”, a recunoscut după meci Otto Addo

Ghana s-a impus prin golurile lui Salisu (24) şi Kudus (34, 68), iar pentru adversari a punctat Jo Gue-sung (58, 61). De la ora 21:00 are loc celălalt meci din grupă, Portugalia – Uruguay. În ultima etapă, programată pe 2 decembrie de la ora 17:00, au loc partidele Ghana – Uruguay și Coreea de Sud – Portugalia.

Coreea de Sud a dominat clar ultima parte a confruntării cu Ghana, în special cele 10 minute de prelungire, creându-și mai multe ocazii.

„Multe felicitări echipei care a revenit şi a marcat golul trei, apoi s-a apărat aprig, Coreea de Sud a pus multă presiune… în final am fost puţin norocoşi”, a afirmat selecționeul naționalei africane, Otto Addo.

„Am arătat aceeaşi mentalitate astăzi ca şi împotriva Portugaliei. Băieţii au fost formidabili astăzi şi am obţinut cele trei puncte”, a completat Mohammed Kudus.

De partea cealaltă, selecționerul portughez Paulo Bento a recunoscut că nu este mulțumit de rezultat. „Am jucat suficient de bine pentru a câştiga. Evident că am făcut greşeli, dar la sfârşit am avut destule ocazii ca să întoarcem soarta jocului. Nu a fost un rezultat echitabil, nu sunt mulţumit de rezultat, ci de prestaţie”, a spus el.

Bento a văzut cartonaşul roşu, deoarece a protestat după ce arbitrul a fluierat finalul jocului când echipa lui se pregătea să execute un corner. El nu va putea lua loc pe bancă la ultimul meci din grupă, împotriva Portugaliei, naţională pe care a pregătit-o între 2010 şi 2014.