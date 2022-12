Selecționerul Marocului și-a lăudat elevii după semifinală: „Înfrângerea nu șterge tot ce am făcut până acum”

Vizibil supărat după înfrângerea cu 0-2 în fața Franței, Walid Regragui, selecționerul Marocului a declarat că este mândru de elevii lui.

„Înfrângerea nu ne ia înapoi tot ce am realizat la acest Campionat Mondial”, a declarat Walid Regragui

Maroc a devenit prima națională africană și arabă care a ajuns în semifinalele unui Campionat Mondial, iar visul frumos i-a fost spulberat de Franța, care s-a impus cu 2-0 în penultimul act.

„Am dat maximum, asta e cel mai important. Am avut câteva accidentări, l-am pierdut pe Aguerd la încălzire, pe Saïss, pe Mazraoui la pauză… Dar nu vreau să vorbesc prea mult despre asta.

Cea mai mică greșeală se plătește. Nu am intrat bine în joc, am făcut prea multă risipă de tehnică în prima repriză, iar al doilea gol n-a distrus. Dar înfrângerea nu ne ia înapoi tot ce am realizat la acest Campionat Mondial”, a declarat Regragui după meci, comform RMC Sport.

Maroc a terminat Grupa F a Campionatului Mondial din Qatar pe primul loc, cu 7p, după 0-0 cu Croația, 2-0 cu Belgia și 2-1 în fața Canadei. În optimi a trecut de Spania cu 3-0 după loviturile de departajare (la finalul prelungirilor scorul era 0-0), iar în sferturi a eliminat Portugalia cu 1-0.

Maroc va întâlni Croația în meciul pentru medaliile de bronz, care va avea loc sâmbătă, de la ora 17:00 a României.