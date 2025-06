Selecționerul Portugaliei, după meciul cu Germania: „Tactic, am fost excepționali”

Spaniolul Roberto Martinez, selecționerul Portugaliei, a declarat că jucătorii săi au făcut un meci excepțional din punct de vedere tactic cu Germania (2-1), miercuri, în semifinalele Ligii Națiunilor, scrie agenția Xinhua.

”Aceasta a fost o victorie a echipei. Tactic am fost excepționali, angajamentul a ajutat, trebuie să ne bucurăm de această victorie. Sunt foarte fericit. Acesta a fost un meci important împotriva unei echipe germane de top și am jucat în deplasare. Să învingem Germania pentru prima dată în 25 de ani înseamnă mult. Transformarea unui deficit de 1-0 într-o victorie cu 2-1 arată de ce este capabilă această echipă”, a spus Martinez după meciul de pe Allianz Arena din Munchen.

Selecționerul Germaniei Julian Nagelsmann a admis că echipa sa a făcut unul dintre cele mai slabe jocuri: ”A fost cu siguranță una dintre cele mai slabe performanțe ale noastre din ultima vreme. Nu am atacat întotdeauna cu suficientă convingere. Am început bine și am luat o conducere meritată, dar apoi am făcut prea puțin. Împotriva unei echipe ca Portugalia, dacă ești prea lent în tranziție, ești pedepsit. Trebuie să fim 100% dacă vrem să fin printre cei mai buni din Europa. Această înfrângere doare, dar trebuie să învățăm din ea”.

Selecționata Portugaliei s-a calificat în finala Ligii Națiunilor la fotbal, după ce a învins Germania, gazda turneului Final Four, cu scorul de 2-1 (0-0).

Germania a reușit să deschidă scorul imediat după pauză, prin Florin Wirtz (48), dar lusitanii au reușit să întoarcă scorul prin reușitele lui Francisco Conceicao (63) și Cristiano Ronaldo (68).

Ronaldo (40 ani) a ajuns cu acest prilej al 137 de goluri marcate în 220 de selecții pentru naționala Portugaliei, care a câștigat ediția inaugurală a Ligii Națiunilor, în 2019.

Joi se va disputa cealaltă semifinală, între Spania, deținătoarea trofeului, și Franța, campioana din 2021, la Stuttgart.