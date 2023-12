Selecționerul Serbiei n-a înțeles nimic din eșecul în fața României la CM: „M-a lăsat fără cuvinte”

Naționala feminină de handbal a României a dat recital cu Serbia, 37-28, în al doilea meci din Grupa E de la CM.

„M-a lăsat fără cuvinte”, a spus Uros Bregar, referindu-se la prima repriză a meciului România – Serbia

În urma acestei victorii, formația antrenată de Florentin Pera a obținut calificarea în grupele principale ale întrecerii din Danemarca, Norvegia şi Suedia.

La finalul partidei, selecționerul Serbiei, Uros Bregar, a precizat că jucătoarele pe car ele pregătește au aplicat altă tactică față de cea stabilită în zilele premergătoare.

„În primul rând, felicitări domnului Pera, jucătoarele lui au jucat foarte bine în prima repriză. Dar jucătoarele mele neexperimentate au folosit tactica pe care nu o pregătisem, au fost stresate. Nu sunt surprins, dar e interesant.

Am încercat să punem în aplicare măcar în repriza secundă ce am vorbit dinainte. Apoi ceva s-a întâmplat pe teren, după ce am redus diferența la trei goluri. Sunt foarte trist din cauza asta.

În final, cred că Romania a jucat foarte bine, dar ce am văzut în prima repriză m-a lăsat fără cuvinte”, a spus Bregar.

Serbia se poate califica și ea în grupele principale dacă învinge naționala statului Chile în ultimul meci.

Problema este că va ajunge în faza următoare fără niciun punct, deoarece se iau în calcul doar rezultatele dintre primele trei. În primul meci, Serbia a fost învinsă de Danemarca (21-25).