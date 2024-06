Selecționerul Slovaciei a descris România după calificarea în optimi: „Îmi place cum joacă!”

România și Slovacia s-au calificat împreună în optimile EURO 2024 după ce au remizat (1-1).

Selecționerul slovacilor a vorbit despre naționala noastră la finalul meciului. Iată ce descriere ne-a făcut Francesco Calzona.

„Îmi place cum joacă!”

„A fost un meci bun din partea noastră, jucătorii au făcut o treabă bună. Suntem foarte fericiți că am avansat și cred că am realizat ceva important. Am reușit să jucăm trei meciuri la un nivel înalt împotriva unor echipe care sunt mai sus în clasament decât noi. Mai avem un obiectiv în fața noastră, vrem să rămânem cât mai mult timp la EURO.

Orice adversar pe care îl vom întâlni acum va fi dificil. Am ajuns în optimi și vrem să ajungem în sferturile de finală pentru fanii noștri.

Ne-am dorit să câștigăm grupa, să terminăm pe primul loc, și ne-am descurcat bine în cea mai mare parte a meciului. România este o echipă puternică și îmi place cum joacă”, a precizat Francesco Calzona, conform UEFA.