Semnal de alarmă înaintea meciului UTA – Rapid! Adi Mutu: „Nu aș putea să îi scuz dacă ar face acest lucru!”

Rapid va juca ultimul meci al anului duminică seară pe terenul celor de la UTA Arad. Adrian Mutu a tras un semnal de alarmă înanintea confruntării cu ardelenii.

Mai exact, tehnicianul giuleștenilor a declarat că nu le va permite elevilor săi să se considere superiori adversarilor. Iată ce a spus Mutu.

„Nu aș putea să îi scuz dacă ar face acest lucru!”

„Ar fi cea mai mare greșeală să îi privim de sus pe cei de la UTA, iar lucrul acesta ar fi de neiertat pentru mine. Nu aș putea să îi scuz dacă ar face acest lucru, pentru că e un afront direct către fotbal. În general, nu ai dreptul să faci așa ceva, indiferent pe ce poziție se află echipa adversă în acest moment în clasament.

Trebuie întotdeauna, ca echipă, să respecți fotbalul, să tratezi fiecare meci cu seriozitate, că, până la urmă, e vorba despre noi, despre respectul pe care ni-l purtăm noi înșine, despre fotbal, despre meseria pe care o practicăm.

Ar fi un lucru care m-ar deranja foarte tare, am trecut deja o dată prin acest lucru, la meciul cu Chindia Târgoviște, atunci când am și pierdut și am spus că nu mai vreau să se repete astfel de lucruri“, a declarat Adrian Mutu, în cadrul unei conferințe de presă.