Sepsi are un nou obiectiv după rezultatul bun din Europa: Am arătat că nu suntem slabi

„Au apărut păreri că avem șanse la titlu în acest an, dar noi nu avem asemenea pretenții. Rămânem cu picioarele pe pământ. Nu avem bugetul sau lotul să ne batem la titlu. Sunt echipe mult mai experimentate – CFR, FCSB, Craiova. Eu zic că putem să ne batem cu Craiova pentru locul al treilea. Am arătat în prima etapă că nu suntem mai slabi decât ei. Dar să ne batem la titlu nu știu. Niciodată să nu spui niciodată, dar e cam devreme să vorbim despre titlu. E un vis foarte frumos, dar încă e greu.

Olimpija Ljubljana are istorie, e o echipă cunoscută. Noi am plecat cu un mic handicap în fața lor, pentru că nu am avut meciuri în Europa câte au avut ei. Dar am arătat că suntem o echipă bună, că învățăm din aceste meciuri importante. Am devenit o echipă de speriat. Am revenit iarăși de la 0-1, la fel ca în Supercupă. Am arătat ca o echipă greu de bătut, băieții au arătat că luptă pentru club. Cred că Spartak Trnava, din 2021, era o echipă mai bună, mai închegată decât Olimpija Ljubljana. Dar băieții au un pic mai multă experiență acum. A contat foarte mult și prezența spectatorilor, care au umplut stadionul”, a declarat Hadnagy, citat de sport.ro.