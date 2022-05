Sepsi, la un meci de primul trofeu din istoria clubului: „Merităm Cupa. Sperăm să jucăm în Conference League”

Sepsi Sfântu Gheorghe s-a calificat, joi, în finala Cupei României, trecând în semifinale de CS Universitatea Craiova, deţinătoarea trofeului.

Antrenorul secund al grupării covăsnene, Robert Ilyeș, speră ca Sepsi să câștige primul trofeu din istoria clubului înființat în 2011.

„Sunt incredibil de fericit pentru băieți, pentru spiritul grupului, pentru tot ce am făcut anul acesta. Este meritul lor, au jucat ca o echipă, și-au dat viața pe teren și este o victorie meritată.

E munca lui Mister, el a făcut primul 11, el antrenează, iar noi îi suntem alături și la bine și la greu. Sperăm să revină cât mai repede alături de noi.

Meciul a fost la discreția noastră, am avut o ocazie mare și în prima repriză, prin Aganovic. În repriza a doua au pus presiune, ne-au băgat un pic în jumătatea noastră, dar am fost organizați și ne-am regrupat, ne-am dedublat, am reușit să marcăm golul victoriei.

Încă nu putem să ne declarăm fericiți, mai avem un hop. Vrem să terminăm pe locul 8 și ne putem gândi și la finala Cupei. Trebuie să o câștigăm. Am scos doar echipe de primă ligă și merităm să câștigăm Cupa. Sperăm să jucăm în Conference League.

Voluntari e o echipă care a meritat să intre în play-off, o echipă masivă, au forță, dar va fi un meci deschis. E o finală pe teren neutru, joc la a doua mea casă, acest oraș merită și suntem obligați să-i facem pe suporteri fericiți, jucăm a doua finală în 3 ani”, a spus Robert Ilyeș.

Gruparea covăsneană s-a impus cu 1-0 în returul semifinalei, iar în tur a câștigat cu 1-0. În cealaltă semifinală, FC Voluntari a trecut de FC Argeş, cu 3-0 la general. Finala se va disputa în data de 19 mai, de la ora 20.30, pe stadionul Giuleşti.