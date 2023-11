Sepsi va avea un antrenor german: „Nu a fost niciodată în România! Are un CV bun”

Patronul echipei Sepsi, Laszlo Dioszegi, l-a dat, azi, afară, pe antrenorul Liviu Ciobotariu și anunță că noul tehnician va fi un german.

„Nu a fost niciodată în România! Are un CV bun”, a spus Laszlo Dioszegi despre viitorul antrenor al lui Sepsi

În etapa a 18-a, Sepsi joacă pe teren propriu cu Dinamo, altă echipă rămasă fără antrenor. Meciul are loc pe 4 decembrie, de la ora 20:30.

Laszlo Dioszegi a precizat, azi, că de joi echipa va fi preluată de un antrenor german, dar a refuzat să spună despre cine este vorba. De asemenea, el a făcut cunoscut că despărșirea de Ciobotariu s-a produs la dorința clubului.

„Totdeauna la fotbal știți cum e, când nu sunt rezultate, trebuie să luăm o decizie. Echipa are nevoie de un șoc. Avem foarte mare nevoie de un șoc. Nu eram supărat pe antrenori.

Nu poți să schimbi 20 de jucători. Vreau să-i mulțumesc domnului Ciobotariu, cu el am ajuns aproape de grupele Conference League.

Mâine, la ora 17:00, o să numim un alt antrenor. Este un antrenor străin. Nu a fost niciodată în România.

Costel Gâlcă e încă în Polonia. Noi nu putem să mai așteptăm. Noi am ales antrenorul. Este din Europa de Vest. E german. E un antrenor valoros, are un CV bun. E un antrenor care știe să lucreze cu băieții. Cred că va avea o mână de fier”, a spus Dioszegi.

„E mai ușor să schimbi antrenorul decât 20 de jucători”, a recunoscut Laszlo Dioszegi

Patronul lui Sepsi a mai spus că jucătorii care nu se vor adapta cerințelor vor pleca de la echipă. „O să vedeți că are un CV destul de interesant. În România nu vin antrenori de la Borussia Dortmund sau Bayern.

O să vedem mâine despre ce e vorba. Sperăm că o să avem un alt parcurs. Nu a depins de domnul Ciobotariu. Jucătorii care nu se vor alinia, ne vom despărți. Trebuie să fim toți în aceeași direcție. Nu poți să te desparți de atât de mulți jucători. Avem 21 de jucători maturi.

Și cu Petrolul, și cu Rapid, echipa a jucat. E mai ușor să schimbi antrenorul decât 20 de jucători. În iarnă putem să vedem. Acum, jucători care nu joacă din iunie, nu ai de ce să aduci. Așteptăm până în ianuarie. Depinde cine o să plece.

Acum vedem ce vor arăta jucătorii cu noul antrenor. Nici antrenorul de la Craiova nu a avut treabă și echipa a început să joace. Și la FCSB e Charalambous.

Acum să vedem dacă e el (n.r. – Bernd Storck) sau nu. Eu consider că dacă e un antrenor bun, o să își dea seama ușor-ușor. Antrenorul secund e din Sfântu Gheorghe și o să vorbească cu el.

Am discutat și cu el. Ideile lui sunt pe placul meu. E un antrenor căruia îi place să atace, face pressing sus. Atunci redevenim echipa care am fost cu domnul Bergodi, când am avut posesia 55-65%”, a mai spus Dioszegi, la emisiunea Fotbal Club de la Digi Sport.