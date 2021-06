Sergio Ramos s-a despărțit de Real Madrid: „Se termină o etapă unică în viața mea”

Fostul căpitan al madrilenilor, Sergio Ramos a ținut să le mulțumească tuturor celor care l-au susținut și au fost alături de el de când a venit la Real Madrid.

„A venit una dintre cele mai dificile zile din viața mea, ziua în care mă despart de Real Madrid. N-am cum să nu fiu emoționat, mi-ar fi plăcut să mai joc un meci pe stadionul nostru, Santiago Bernabeu. Vreau să mulțumesc clubului, președintelui, colegilor mei, tuturor angajaților din club. Și nu în ultimul rând vreau să le mulțumesc suporterilor, care m-au sprijinit în cele mai dificile momente.

Real Madrid va rămâne in inima mea. Se termină o etapă unică în viața mea, e clar că nu o să mai trăiesc niciodată așa ceva. Acum se deschide o nouă etapă, voi putea câștiga titluri noi. Vă mulțumesc tuturor” a declarat Sergio Ramos, în cadrul conferinței de presă.

🔴 𝙇𝙄𝙑𝙀: Institutional act of tribute and farewell to our captain @SergioRamos. #RealMadrid https://t.co/KLZnQgW9CG

— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) June 17, 2021