Sfat pentru Gigi Becali după transferul lui Andrea Compagno la FCSB: „Să aibă răbdare cu el să se integreze”

Transferul atacantului italian Andrea Compagno de la FC U Craiova 1948 la FCSB este pe ultima sută de metri.

Andrea Compagno este unul dintre puţinii fotbalişti care vine în cantonament cu cărţi de citit

Marcel Puşcaş, președintele FC U Craiova 1948, a confirmat, indirect, tranzacția, chiar dacă jucătorul a declarat că încă nu a semnat contractul.

Totodată, oficialul clubului din Bănie are și o recomandare pentru Gigi Becali, patronul FCSB. „Compagno e o sumă de apreciat, dar să nu uităm că dacă vom compara transferul cu Nedelcu sau Miculescu, cel care nu e vârf de atac…

Dacă nu intra în Conference League, FCSB nu mai transfera acum şi sunt nevoiţi să aibă un vârf de atac şi poate nici Ianis Stoica nu e pregătit pentru o asemenea miză, pentru meciurile cu West Ham, poate nici Dumiter.

Andrea este unul dintre puţinii fotbalişti care vine în cantonament cu cărţi de citit, nu de joc. E un tip cerebral, care s-a integrat rapid, căruia nu i-au trebuit decât şase luni limba română şi să dea interviuri.

Este un tip căruia nu-i spui de două ori ce are de făcut, e inteligent. Şi patronul să aibă răbdare cu el să se integreze, pentru că şi la noi a pornit mai greu, şi-a dat drumul, cum se spune, abia din retur.

Când Andrea a venit acum doi ani în probe, în vara lui 2020… Am fost sceptic. Adrian Mititelu a zis că-l ia că va face faţă, e mare şi l-a recomandat mai mult decât poate se impunea, dar a reuşit”, a declarat Puşcaş la Orange Sport.

Andrea Compagno este golgeterul actualei ediții a Superligii, cu 5 reușite

Patronul FCSB, Gigi Becali, a precizat, sâmbătă, că Andrea Compagno va deveni jucătorul echipei antrenată de Nicolae Dică. „Da, Compagno este jucătorul FCSB! Ne-am înțeles cu Craiova, acum trebuie să vorbim și cu băiatul. Doar fac actele acum, totul s-a terminat. Suma este de un milion și jumătate!

Negocierile n-au fost grele. Mititelu atât a cerut, nu lasă. Am încercat 700.000 de euro, un milion, un milion două sute. Dacă am văzut că nu lasă, am dat cât a vrut el și gata”, a declarat Becali sâmbătă la prânz.

Andrea Compagno s-a născut în Palermo, însă a început fotbalul în Catalania. De-a lungul carierei a mai evoluat pentru Due Torri, Pinerolo, SSD Argentina Arma, Borgosesia, Nourese şi Tre Fiore.

Atacantul italian a ajuns la FC U Craiova 1948 în iulie 2020, contribuind la promovarea echipei oltene în primul eșalon. Pe prima scenă, el a marcat 17 goluri în 34 de meciuri pe prima scenă.

Compagno este golgeterul actualei ediții a Superligii, cu 5 reușite. A marcat în Etapa a 2-a, acasă cu CFR Cluj (scor final, 3-1), în Etapa a 3-a, în deplasare cu FCSB (1-1, din penalty), în Etapa a 4-a, acasă cu Universitatea Craiova (1-2, din penalty) și de două ori în Etapa a 5-a, în deplasare cu FC Argeș (2-0).