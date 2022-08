Lovitură dată de Gigi Becali! A adus la FCSB un atacant din Superligă pentru 1,5 milioane de euro

Andrea Compagno (26 de ani), atacantul echipei FC U Craiova 1948, va deveni, de duminică, jucătorul FCSB.

Andrea Compagno a plecat de la FC U Craiova 1948 la FCSB în schimbul a 1,5 milioane de euro

Transferul a fost confirmat de patronul grupării bucureștene, Gigi Becali. „Da, Compagno este jucătorul FCSB! Ne-am înțeles cu Craiova, acum trebuie să vorbim și cu băiatul. Doar fac actele acum, totul s-a terminat. Suma este de un milion și jumătate!

Negocierile n-au fost grele. Mititelu atât a cerut, nu lasă. Am încercat 700.000 de euro, un milion, un milion două sute. Dacă am văzut că nu lasă, am dat cât a vrut el și gata”, a declarat Becali pentru gsp.ro.

Andrea Compagno a ajuns la FC U Craiova 1948 în iulie 2020, contribuind la promovarea echipei oltene în primul eșalon. Pe prima scenă, el a marcat 17 goluri în 34 de meciuri pe prima scenă.

Atacantul italian este golgeterul actualei ediții a Superligii, cu 5 reușite. A marcat în Etapa a 2-a, acasă cu CFR Cluj (scor final, 3-1), în Etapa a 3-a, în deplasare cu FCSB (1-1, din penalty), în Etapa a 4-a, acasă cu Universitatea Craiova (1-2, din penalty) și de două ori în Etapa a 5-a, în deplasare cu FC Argeș (2-0).

Adrian Mititelu refuzase o ofertă pentru Andrea Copagno de 500.000 de euro de la Gigi Becali

Nu este prima tentativă a lui Gigi Becali de a-l lua pe Andrea Compagno în această vară. Adrian Mititelu, patronul grupării din Bănie, a refuzat la jumătatea lunii propunerea de 500.000 de euro.

„I-am spus și lui Dică (n.r. – antrenorul Nicolae Dică) că nu e posibil nici cu două, nici cu trei milioane. Aia cu 500.000 e așa, de… Probabil că m-a confundat cu domnul Iftime de la Botoșani.

Dar nu s-a pus problema, i-am transmis domnului Becali că nu se pune problema de transferul lui Compagno, pentru că este un jucător care ne trebuie foarte mult.

Ar fi un nonsens, eu vreau să joc în play-off și îl vând pe Compagno?! N-ar mai înțelege nimic. Și chiar dacă s-ar discuta de vânzarea lui, suma aceea nu reprezintă decât un împrumut al său pe un an de zile”, declara Adrian Mititelu pe 12 august.