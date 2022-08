Sfaturile lui Helmut Duckadam pentru FCSB înainte de meciul cu Viking! Ce recomandă fostul portar

FCSB joacă joi de la ora 20:00 a României, în deplasare, cu echipa norvegiană Viking Stavanger, în returul play-off-ului Conference League.

Helmut Duckadam le transmite jucătorilor de la FCSB să fie prudenți

Pentru a avea șanse de calificare, echipa bucureșteană trebuie să marcheze măcar o dată, pentru că în tur a pierdut cu 1-2.

Fostul portar Helmut Duckadam consideră că FCSB va avea o misiunea foarte dificilă pe terenul norvegienilor, mai ales că partida se joacă pe gazon sintetic.

„Ar trebui să fie prudenți. Au la dispoziție 90 de minute să marcheze și să meargă, eventual, și în prelungiri. Important este să nu atace haotic, să se năpustească asupra adversarului pentru că s-ar putea să aibă surprize.

Am văzut multă lume foarte optimistă, ’chiar dacă am pierdut acasă, ne calificăm sigur’. Haideți să fim mai precauți în toată treaba asta. Chiar dacă FCSB este mai bună din punct de vedere al valorii, într-un asemenea meci intervin și emoțiile, intervine și precipitarea. Dacă vom lua gol, va fi o problemă.

Dacă se vor baza pe fazele fixe, probabil îl vor folosi pe Miculescu vârf, fiind mai bun la jocul aerian. E o problemă cu un singur mijlocaș la acoperire”, a declarat Helmut Duckadam la emisiunea Fotbal Club de la Digi Sport.

„E dificil terenul sintetic”, a recunoscut Jonas Tamm

Fundașul estonian Joonas Tamm a atras atenția că FCSB va avea o partidă dificilă, tocmai din cauza suprafeței de joc. „Va fi un meci dificil, așa cum a fost și cel din tur. Acum avem nevoie de calitate în ofensivă.

E dificil terenul sintetic, dar nu foarte greu, cred că ne vom descurca bine. Eu am jucat mult pe teren sintetic în Norvegia. E greu de zis dacă va fi un avantaj pentru ei, dar noi cu siguranță am fi preferat să jucăm pe iarbă. Asta este, trebuie să ne descurcăm așa, nu cred că va fi o problemă. Ne-am antrenat 3-4 zile pe teren artificial și cred că va fi ok.

Ei conduc cu 2-1, trebuie să fim concentrați pentru a ne califica. Am făcut o plimbare în apropierea hotelului, într-o zonă pe lângă mare, a fost bine, dar a bătut vântul foarte tare”, a spus Tamm.