Și-a făcut treaba în Liga 1, acum primează echipa națională: „Trebuie să câștigăm ambele meciuri”

Mihai Aioani a menținut poarta intactă în meciul câștigat de Farul în fața celor de la CSU Craiova. Colegul Adrian Petre a marcat golul care a adus cele trei puncte dobrogenilor.

La finalul partidei, portarul care astăzi împlinește 22 de ani a vorbit despre evoluția echipei de la malul mării și a declarat că gândurile sale se îndreaptă de acum spre meciurile echipei naționale, din lotul căreia face parte.

Lăudat după meciul din Liga 1 și de Gică Hagi, Aioani a avertizat că este crucial ca România să câștige ambele jocuri: cu Islanda și cu Liechtenstein.

”Noi am încercat să ne facem treaba cât mai bine și să câștigăm. Repriza a doua a fost mult mai bună, am ieșit mai montați, am și reușit să marcăm. Pe noi nu ne interesează ce fac ei, ci ce facem noi.

Echipa este în creștere, am avut meciuri foarte bune, dar n-am reușit să fructificăm ocaziile în meciurile trecute. Mă bucur că sunt la națională și să luăm 6 puncte să ne calificăm. Va fi o dublă dificilă, dar trebuie să câștigăm ambele meciuri”, a declarat Mihai Aioani, după partidă.