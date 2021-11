Simona Halep a confirmat participarea la ultimul turneu de tenis din 2021

Simona Halep (locul 20 WTA) a confirmat participarea la turneul demonstrativ din Africa de Sud.

„E oficial! Sunt încântată să vă anunţ că voi participa la turneul #AfricaCaresTennis de la Johannesburg, Africa de Sud, în 18 şi 19 decembrie 2021, folosind tenisul ca un mijloc pentru a sprijini lupta împotriva violenţei pe bază de gen„, a spus Jalep, într-un mesaj postat pe Facebook.

La „Africa Cares” vor mai evolua jucătoare precum Venus Williams și Martina Hingis. Evenimentul are ca scop promovarea tenisului în Africa de Sud, dar și combaterea violenței împotriva femeilor. Competiția demonstrativă va avea loc la Ground, The Venue in Muldersdrift.

La meciuri vor putea participa doar 2000 de spectatori, din cauza restricțiilor împotriva Covid-19. Organizatorii au anunțat că vor putea fi în tribune doar cei vaccinați.