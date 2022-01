Simona Halep a epuizat-o pe Kovinic la Melbourne! Ce spune presa din străinătate despre reuşita româncei

Simona Halep s-a calificat în optimile de finală de la Australian Open, după ce în turul trei a spulberat-o pe muntenegreanca Danka Kovinic, scor 6-1, 6-1.

După ce a făcut o adevărată demonstraţie de forţă pe terenul de joc, Simona Halep dezvăluie că Kovinic i-a mărturisit la finalul jocului, la fileu, că este epuizată.

,,M-am simțit bine, a fost un meci foarte bun, din punctul meu de vedere. Ea a fost un pic obosită, chiar mi-a spus la final că e epuizată. Dar am și jucat bine, am fost destul de agresivă, am jucat ceea ce a trebuit și căldura poate că m-a ajutat un pic mai mult pe mine pentru că sunt destul de obișnuită și îmi și place să joc în căldură”, a declarat Simona Halep, potrivit Eurosport.

Presa din străinătate, impresionată de evoluţia Simonei Halep la Australian Open

„Dubla campioană de Grand Slam, Simona Halep e în săptămâna a doua la Melbourne pentru al cincilea an la rând.

Aceasta a fost prima apariție a lui Kovinic în turul 3 al unui turneu major. În contrast, Halep s-a putut baza pe experiența sa în fazele superioare ale celor mai importante turnee,” au scris cei de la ESPN.

„Simona Halep o zdrobește pe Danka Kovinic pentru a sprinta în turul 4. A avut nevoie de numai 65 de minute pentru a o învinge. Halep a pierdut numai 12 game-uri în primele trei meciuri jucate în ediția din acest an a turneului,” au scris şi cei de la BBC.

„Avansează cu hotărâre și își continuă drumul într-o manieră convingătoare. Va juca în optimi cu Alize Cornet, care vine după încrederea obținută din victoria surprinzătoare cu Garbine Muguruza, a treia jucătoare în clasamentul WTA,” au punctat spaniolii de la Punto de break.

„Simona Halep și-a continuat startul furios de sezon, demolând-o pe muntenegreanca Danka Kovinic, scor 6-2, 6-1 pentru a atinge faza optimilor de finală ale Openului Australian,” au concluzionat şi cei de la Metro US.