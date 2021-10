Simona Halep, anunț de maxim interes pentru fanii tenisului: „Este oficial!”

Jucătoarea de 30 de ani și-a pus semnătura pe un parteneriat cu TopCourt, o firmă americană care oferă antrenamente online, exerciții, povești și multe altele pentru jucătorii de tenis aflați la început de drum.

Astfel, Halep va fi un fel de antrenoare online în cadrul proiectului, acolo unde îi va învăța pe micii sportivi tainele tenisului, dar și va povesti tuturor doritorilor secretele care au ajutat-o să câștige două turnee de Grand Slam, să cucerească inimile a milioane de fani și să obțină câștiguri importante din punct de vedere financiar.

Simona Halep a anunțat noul contract pe rețelele de socializare. Aceasta va face filmările, în vederea proiectului, în California, odată cu participarea la turneul de la Indian Wells (4 – 17 octombrie).

”Este oficial! O să te antrenez pe TopCourt! Filmez în California în curând și vă voi implica și pe voi în filmări. Pentru a nu rata această șansă, urmăriți TopCourt și redistribuiți acest tweet! Sper să ne vedem acolo!”, a anunțat Simona Halep.

It’s official. I’m going to be coaching YOU on @TopCourt_ 😄

I’ll be filming in California soon and get to bring some of you to my shoot.

To enter for the chance to come along, follow @TopCourt_ and RT this tweet! Hope to see you there 😊 pic.twitter.com/UcC7bb3ANM

— Simona Halep (@Simona_Halep) September 30, 2021