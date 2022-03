Simona Halep crede că a făcut un meci bun în fața Soranei Cîrstea: ,,O victorie mare pentru mine, mă bucur”

Simona Halep își continuă supremația în fața româncelor și o învinge pe Sorana Cîrstea în două seturi, 6-1, 6-4. După 12 ani în care nicio româncă nu a reușit să o învingă pe Halep, în doar 82 de minute Sorana a cedat în optimile de la Indian Wells.

La conferința de presă de după meci, Simona nu a stat mult, doar 3 minute, dar și-a analizat prestația pe care a avut-o.

„Cred că am jucat super bine în primul set. În al doilea set am început să ratez mingi, dar per total a fost un meci bun. Sunt super mulțumită cu victoria și mă bucur de acest meci.

Toată lumea se stresează în plus când joacă împotriva unei compatrioate, dar pot să spun că sunt obișnuită. Am jucat de multe ori împotriva româncelor, dar cu Sorana nu am mai jucat de 12 ani.

A fost ceva nou, nu știam la ce să mă aștept. Ne-am antrenat doar de câteva ori, dar simt că am jucat perfect în primul set. Al doilea set a fost mai greu, pentru că am ratat mingi, iar ea a început să joace mai bine, dar o văd ca pe o victorie mare pentru mine”, a spus Simona Halep.

Simona a pus accentul și pe revenirea la cea mai bună formă a sa și se pare că este foarte aproape de aceasta.

„Sunt bucuroasă că am putut juca astfel și că am putut încheia în minim de seturi. Mă bucur că îmi găsesc încet-încet ritmul. Simt bucurie, concurând și luptând pentru fiecare punct”, a adăugat Simona Halep.

Fanii români au fost și ei prezenți, iar Simona a simțit să le mulțumească din nou pentru prezență.

„Orice meci a fost greu la acest turneu, dar acum vor deveni și mai complicate.

Simt un sprijin grozav din partea românilor, oriunde joc, dar aici e deosebit, pentru că vin mulți români la meciuri. Am amintiri frumoase cu acest turneu și mă simt minunat când vin aici.

E o plăcere să joc la Indian Wells și sunt super fericită că pot să mai joc un meci”, a spus Simona Halep

Simona a prefațat și meciul din sferturi împotriva Petrei Martic.

„Mă aștept la o luptă grea. Ultima dată ne-am întâlnit tot aici. Voi urmări puțin meciul ei și mă voi pregăti, dar acum vreau să mă bucur de acest rezultat și să mă relaxez. Mai e mult până mâine,” a completat Simona Halep, în final.