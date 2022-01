Simona Halep, declarație pentru WTA: “Simt că am jocul pentru a câştiga meciuri”

Jucătoarea română de tenis Simona Halep (30 de ani, locul 20 WTA) a declarat, într-un interiu acordat pentru WTA, după turneul de la Melbourne pe care l-a câştigat că se simte bine din punct de vedere fizic.

Sportiva originară din Constanța crede că are capacitatea de a continua seria victoriilor.

“Corpul este grozav, mă simt bine. Am avut cinci meciuri grele, iar corpul meu este bine. Nu mă simt atât de obosită. Fizic sunt în starea potrivită. Încrederea creşte. Mă simt încrezătoare. Simt că am jocul pentru a câştiga meciuri. Nu sunt atât de speriată când îmi pierd serviciul, pentru că îmi pierd adesea serviciul, dar sunt încrezătoare că revin. Nu mă sperie asta. Nici nu credeam că am pierdut serviciul, doar m-am concentrat pe retur. M-am concentrat pe fiecare joc pe care l-am jucat. Am fost foarte pozitivă”, a declarat Halep, potrivit WTA.

Fostul lider WTA a câştigat, duminică, turneul de categorie WTA 250 Melbourne Summer Set 1, după ce a învins-o, în finală, cu scorul de 6-2, 6-3, pe rusoaica Veronika Kudermetova (locul 31 WTA).

Pentru câştigătoarea trofeului, Simona Halep va primi 31.000 de dolari şi 280 de puncte WTA, în timp ce pierzătoarea Kudermetova se va alege cu un cec de 18.037 de dolari şi cu 180 de puncte WTA.

Pentru că a avut un parcurs excelent la Melbourne în această săptămână, Simona Halep va urca în clasamentul WTA până pe locul 15. Halep a acordat un interviula BBC, spunând că obiectivul ei în 2022 este revenirea în Top 10 WTA. Pentru acest lucru, fostul lider WTA mai are de recuperate 700 de puncte. Până la finalul lunii februarie, Halep are de apărat 530 de puncte.