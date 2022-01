Simona Halep, elogiată de WTA: ,,Ca un campion de Grand Slam!” Pe ce loc a ajuns sportiva în ierarhia mondială

Simona Halep a fost eliminată în faza optimilor de finală ale turneului de la Australian Open de către franţuzoaica Alize Cornet, după un meci de aproximativ două ore şi jumătate.

Cei de la WTA au rămas impresionaţi de Simoan Halep în meciul cu Cornet. Aceştia au imortalizat momentul în care sportiva din România salvează fabulos o minge de meci, care nu îi dă nicio şansă adversarei.

,,A salvat o minge de meci ca un campion absolut de Grand Slam”, au scris cei de la WTA, pe Twitter.

Saving match points and having us on the edge of our seats like 😰@Simona_Halep | #AO2022pic.twitter.com/oWQqvTVhF2

— wta (@WTA) January 24, 2022