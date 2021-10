Simona Halep, fără presiune! „Va fi greu să ajung acolo unde am fost”

Simona Halep a plecat spre Moscova, acolo unde va participa la Kremlin Cup. Fostul lider WTA nu este cu gândul la trofee: vrea să îşi recupereze ritmul de joc la finalul unui an în care a jucat mai puţin ca niciodată.

Accidentarea suferită în primăvară a scos-o din ritm pe Simona Halep. Coborâtă pe locul 17 WTA, Simona ştie că o aşteaptă un munte dificil de urcat pentru a reveni în fruntea ierarhiei. Halep a vorbit înainte de plecarea spre Moscova şi lasă de înţeles că nu îşi mai pune presiunea rezultatelor în această perioadă.

„Am reuşit să mă odihnesc bine, m-am şi antrenat, sunt ok. Este greu să mă gândesc la trofeu acum, nu am jucat foarte mult anul ăsta. Ritmul meu nu este atât de ridicat, muncesc foarte mult zi de zi, dar cu siguranţă va fi greu să revin acolo unde am fost. Îmi place mult oraşul, avem voie doar să mergem la plimbare, nu în altă parte, dar şi aşa sunt emoţionată şi cu multă plăcere merg la Moscova” – a declarat Simona Halep la plecarea din ţară.

După prezenţa la Kremlin Cup, Simona va reveni în ţară pentru Transylvania Open. Turneul de la Cluj-Napoca va începe pe 25 octombrie.