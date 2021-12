Simona Halep, întâlnire de gală la Melbourne: „E întotdeauna o plăcere”

Cele două sportive sunt rivale sunt în același timp și prietene, astlel că au făcut o sesiune de antrenament împreună, pe cea mai importantă arenă de la Australian Open.

Constănțeanca de 30 de ani s-a arătat încântată de revederea cu jucătoarea din Australia și a postat o fotografie alături de aceasta și de membrii staff-urilor. In foarte puțin timp, respectiva imagine de grup a atras o sumedenie de aprecieri și reacții în mediul online.

”E întotdeauna o plăcere să împart terenul cu Ashleigh Barty! Mai ales că ne aflăm pe Rod Laver Arena”, a fost mesajul transmis de Simona după ce s-a antrenat la Melbourne cu australianca de 25 de ani.

Always a pleasure to share the court with you @ashbarty … and especially on @RodLaverArena ❤️🇦🇺#ausopen pic.twitter.com/sfSIP2WOo7

— Simona Halep (@Simona_Halep) December 30, 2021