Simona Halep, într-o continuă schimbare! Ce a decis să facă după despărțirea de Darren Cahill

Simona Halep nu a izbutit să cucerească vreun trofeu în acest an, astfel că s-a aflat într-o cădere liberă în ultima perioadă, ajungând pe locul 15 în ierarhia mondială. Jucătoarea în vârstă de 29 de ani a fost urmărită de ghinionul accidentărilor în ultimele luni, însă speră ca noul sezon să fie unul prielnic, încununat cu revenirea în topul tenisului de la cel mai înalt nivel.

Până atunci, sportiva din România a decis să mai facă o schimbare importantă în cariera sa și a renunțat la modelul de rachetă pe care îl folosea încă din anul 2015. Concret, Halep va juca cu noua rachetă de la Wilson, după șase ani în care a folosit modelul Burn 100 CV. Simona va evolua de acum înainte cu Blade v8, pe care l-a probat la ultimele turnee din SUA.

”Instinctul este totul. Simona Halep, în habitatul său natural”, au scris cei de la Wilson pe Twitter.

Instinct is everything. @Simona_Halep in her natural habitat.#Bladev8 pic.twitter.com/HaZ4uKnR2V

— Wilson Tennis (@WilsonTennis) September 23, 2021