Simona Halep, nerăbdătoare să înceapă turneul de la Linz! De ce a ales să facă deplasarea cu trenul

Sportiva din România va juca în Austria ultimul său turneu din acest an și speră ca la finalul întrecerii să își treacă și primul titlu din 2021!

Stagiunea curentă a fost una de coșmar pentru jucătoarea în vârstă de 30 de ani, care este departe în momentul de față de locurile fruntașe ale tenisului mondial. Eliminată în ultimul act de la Transylvnia Open de către Anna Kontaveit, Halep vrea acum să își ia revanșa la Linz, turneu care oferă premii totale de 235.238 de dolari.

Simona a vorbit la superlativ despre oamenii și întrecerea din Austria și a dezvăluit că așteaptă cu nerăbdare să joace din nou cu suporteri în tribune. Totodată, fostul lider mondial a explicat și de ce a ales să meargă la Linz cu trenul. Românca o va înfrunta în optimi la Linz pe câştigătoarea meciului dintre bielorusa Aliaksandra Sasnovich şi franţuzoaica Fiona Ferro.

„Am decis să iau trenul pentru că este o experiență frumoasă. Mereu iau trenul când am ocazia. Ultima dată am fost la Linz în 2012, au trecut mulți ani. Dar este un turneu extraordinar, terenurile și condițiile sunt foarte bune, oamenii sunt drăguți. Am vrut să mai joc în câteva meciuri, să particip la acest turneu frumos.

Îi iubesc pe fani, mi-au transmis o energie pozitivă de fiecare dată. Chiar și când am pierdut, au fost alături de mine și vreau să le mulțumesc. Aștept să-i văd la meciuri”, a spus Simona Halep.