Simona Halep s-a calificat în turul trei la Australian Open. În meciul din turul doi, sportiva din România a spulberat- pe Beatriz Haddad Maia, scor 6-2, 6-0.

După acest joc impecabil, Simona a oferit o nouă reacţie. Aceasta spune că a avut parte de un meci extraordinar, iar în acest an îşi doreşte să cucerească un nou Grand Slam, iar pentru asta promite să muncească în continuare.

,,Am lucrat foarte mult în presezon, mă așteptam să joc bine. A fost un meci extraordinar astăzi, am simțit mingile, am simțit terenul. Am avut mare încredere și cred că am jucat cel mai bun tenis al meu astăzi.

Nu cred că e atât de diferit după ce m-am căsătorit. Soțul meu este aici și mă susține. Mă simt fericită și în afara terenului și cred că asta mă ajută și pe teren. De fapt, nu s-a schimbat nimic, tenisul e prioritatea mea.

Încerc să fiu cât de bună pot. Văd lucrurile cumva diferit acum, a fost complicat pentru mine în pandemie, cu perioada de lockdown, “bulele”. N-a fost prea confortabil, dar acum viața mea e frumoasă. În tenis am făcut tot ce mi-am dorit, acum vreau să mă simt bine.

Evident că sunt motivată și câteodată mă și enervez pe teren. Dar sunt mai calmă, încerc să mă controlez din punct de vedere emoțional.

(Vrei să revii pe locul 1 sau să mai câștigi un Grand Slam?) Prefer Grand Slam-ul, sunt foarte departe de locul 1 (n.r. – râde). Voi munci în continuare și, dacă vine titlul de Grand Slam, m-aș bucura.”, a declarat Simona Halep, pentru Eurosport.

Simona Halep a impresionat pe toată lumea cu victoria de la Australian Open: ,,E clar că a revenit în formă”

Succesul sportivei din România nu a trecut neobservat nici de specialişti. Mats Wilander, fost tenismen, spune că se vede clar că jucătoarea de 30 de ani este în revenire de formă şi jocul ei este impresionant.

,,Cred că e o victorie foarte bună pentru ea. A fost jucătoarea mai bună, evident. Dar nu e ușor, după ce aștepți toată ziua să joci. Să te concentrezi atât de bine, împotriva unei jucătoare de mână stângă, puternică. E clar că Simona a revenit în formă și arată bine jocul ei. La cum o vedem, cred că Simona e aceeași jucătoare care a câștigat titlurile de Grand Slam. Probabil că mental e puțin diferită.”, a declarat Mats Wilander, pentru Eurosport.