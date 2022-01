Simona Halep, victorie fără drept de apel la Australian Open! Românca se califică în turul trei

Sportiva din România a trecut de Beatriz Haddad Maia (25 de ani, locul 83 WTA) în turul secund al turneului Australian Open 2022, scor 6-2, 6-0!

UPDATE: Simona Halep bifează astfel a doua sa victorie de la Melbourne și merge în următoarea fază a competiției, acolo unde o va întâlni pe Danka Kovinic (27 ani, 98 WTA). Fostul lider mondial nu a avut emoții în duelul de astăzi și a reușit să își învingă adversara după o oră și 10 minute.

🇷🇴 @Simona_Halep takes the first set from Haddad Maia 6-2 in 36 minutes. #AO2022 • #AusOpen pic.twitter.com/OsRRBulWnS

Simona Halep este pe val în aceste momente, iar triumful de la Melbourne Summer Set 1 este primul semn al revenirii de formă a fostului lider mondial. Mai mult de atât, românca este încrezătoare în propriile forțe și a anunțat că se simte pregătită din toate punctele de vedere, iar prima sa evoluție de la Australian Open a ilustrat cel mai bine acest lucru.

Acum, Simona se luptă pentru un loc în turul trei al întrecerii, acolo unde va da peste Danka Kovinic (27 ani, 98 WTA), care a trecut în urmă cu puțin timp de Emma Răducanu.

History maker 🇲🇪@DankaKovinic upsets Emma Raducanu 6-4 4-6 6-3 to become the first player representing Montenegro to reach the third round of a Grand Slam.

🎥: @wwos • @espn • @Eurosport • @wowowtennis #AusOpen • #AO2022 pic.twitter.com/wauKCPG1KU

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2022