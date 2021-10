Simona Halep, pregătită de o nouă lovitură financiară! Cât poate câștiga sportiva la turneul de la Moscova

Actualul loc 19 WTA nu a izbutit să câștige vreun titlu în acest an, astfel că întrecerea din Rusia poate fi un bun prilej pentru sportivă să rupă blestemul ultimelor luni!

Simona Halep a trecut fără emoții în primul meci de rusoaica Anastasia Potapova, locul 68 WTA, scor 6-1, 6-4. Acum, pentru fostul lider mondial urmează confruntarea cu Veronika Kudermetova (locul 32 WTA), iar Simona speră să repete istoria de la Australian Open, unde a învins-o fără drept de apel pe adversara sa.

Mai mult de atât, sportiva din România poate câștiga o sumă frumoasă la turneul WTA de la Moscova și deja și-a asigurat un cec în valoare de 8200 de dolari, asta după ce a triumfat în jocul cu Anastasia Potapova. Pentru prezența în primul tur, Halep a mai încasat un cec de 6650 de dolari. Deși s-a calificat doar în turul al doilea, Simona Halep a primit deja 14.850 de dolari. Dacă va reuși să se impună la WTA Kremlin Cup, Halep va câștiga nu mai puțin de 68.750 de dolari.

Citește și CAZ UNIC ÎN SPORTUL DE LA CEL MAI ÎNALT NIVEL! UN JUCĂTOR A FOST SUSPENDAT DUPĂ CE A PREZENTAT UN CERTIFICAT DE VACCINARE FALS

„A fost un meci greu, e întotdeauna dificil să joci împotriva ei, am jucat şi în Australia şi scorul a fost strâns, astfel că ştiam că o să fie o bătălie dură. Deşi am câştigat setul I mai uşor, ştiam că este foarte puternică şi poate lovi mingea puternic şi că nu este uşor să returnezi. Dar am rămas încrezătoare până la final şi serviciul m-a ajutat foarte mult azi. (n.r. – dacă poate câştiga din nou titlul la Moscova).

Este greu să mă gândesc la titlu, am fost accidentată anul acesta şi nu am jucat prea mult, dat totul este posibil, astfel că voi lupta pentru fiecare meci pe care îl voi disputa şi sper că voi putea juca mai multe partide, pentru că îmi place să stau la Moscova, îmi place să joc aici şi am amintiri plăcute din 2013„, a spus Simona Halep, după meciul cu Potapova.