Simona Halep, prima reacție după ce a anunțat că are un nou antrenor:,,De aceea lucrez acum cu Patrick, poate mă va putea ajuta să câștig”

Simona Halep a oferit primele declarații după anunțul ce a anunțat noua colaborare cu Patrick Mouratoglou. Simon Halep a vorbit pentru o publicație franceză, creată chiar de antrenorul francez. Românca a punctat obiectivele pe care aceasta și le-a setat alături de noul antrenor.

Simona se antrenează la Academia Mouratoglou pentru sezonul de zgură care bate la ușă și fa reprezenta debutul în noua formulă, dar și reîntoarcere pe teren a Simonei, după ce s-a accidentat în semifinala de la Indian Wells. Sezonul de zgură va fi deschis de turneul de la Madrid, pe care românca l-a câștigat de 2 ori în trecut.

„I-am propus lui Patrick să lucrăm împreună pentru că îmi doresc cu adevărat să revin în top, și am simțit că el este cea mai potrivită persoană să mă ajute să realizez asta. Am fost norocoasă că a fost disponibil. Vreau să revin sus în top și, firește, visez să câștig un alt titlu de Grand Slam, pentru asta lucrez zi de zi”, a spus Simona.

Simona își dorește și să-și îmbunătățească jocul și punând e listă joacul mai agresiv.

Simona Halep a pus accentul și pe câștigarea unui Turneu de Grand Slam pe hard. Românca are o singură finală pierdută la Australian Open pe hard în 2018, iar la US Open, cel mai bun rezultat al său a fost o calificare în sferturile de finală în 2016.

„Iubesc zgura, de aceea am putut să câștig multe titluri pe această suprafață. Am câștigat și Wimbledon, lucru pe care nu l-am așteptat, pentru că jocul acolo e foarte iute și ai nevoie și de servă. Dar jocul meu a fost cu adevărat bun în acel an și s-a potrivit perfect pe suprafață și, în plus, am avut și multă încredere. Am câștigat titluri mari și pe hard, dar n-am reușit încă să câștig și un Grand Slam, așa că probabil că trebuie să fac ceva extra ca să pot câștiga unul. De aceea lucrez acum cu Patrick, poate mă va putea ajuta să câștig unul și pe hard. Ar fi super, super frumos să reușesc și acest lucru în cariera mea”, a adăugat Simona Halep.