Simona Halep, reacție după eliminarea de la Dubai. Cum explică blocajul din setul al treilea: „Nu a fost o cădere mentală”

Simona Halep (23 WTA) a fost eliminată în semifinalele turneului de categorie WTA 500 de la Dubai, după ce a pierdut în fața letonei Jelena Ostapenko (21 WTA), scor 2-6, 7-6 (0), 6-0.

Meciul a avut o durată de o oră și 36 de minute. Românca s-a impus facil și primul set, dar jucătoarea din Letonia a revenit și a câștigat, cu mare luptă, actul al doilea. în ”decisiv”, tot letona a trecut în mare viteză și s-a calificat în finala competiției.

Simona Halep a analizat parcursul ei de-a lungul turneului și momentul eliminării din semifinale.

„Cu o astfel de adversară, este greu să menții o formă sau un ritm. A fost ciudat și primul set, dar am fost destul de puternică pe picioare și am returnat mingile cât de bine am putut. În setul doi, a luat ea preluat conducerea foarte rapid, cu lovituri direct câștigătoare. Nu prea am avut șanse. Apoi am revenit și am fost aproape să câștig.

Se întâmplă uneori să nu se întâmple cum îți dorești. Acesta este jocul ei (n.r. să lovească mingea puternic), nu cred că are alt plan, indiferent cu cine joacă. Dă tare și e greu să returnezi.

Mă nemulțumește setul trei, pentru că mi-am pierdut concentrarea și n-am mai stat acolo punct cu punct. Dar nu pot să stric toată săptămâna doar pentru acest set. Bineînțeles, sunt supărată pentru ce s-a întâmplat în setul trei. Dar merg înainte și, cu astfel de meciuri, o să devin mai bună din punct de vedere mental.

Nu a fost o cădere mentală, nu consider că am căderi mentale. Nu mi-a mers prea bine serviciul, am vrut să fac prea multe, din cauză că ea a stat foarte aproape de linie și intra în retur. A fost probabil un trac emoțional acolo și n-am avut concentrarea suficientă pentru a menține un serviciu solid.

Asta e, merg înainte. Da, urmează Doha. Sunt condiții un pic diferite față de Dubai. Acolo parcă e mai răcoare seara, pe zi e mai cald. N-am mai jucat de vreo trei ani, dar sunt condiții frumoase acolo, sper să fac treabă bună”, a declarat Simona Halep, pentru Digi Sport.