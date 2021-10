Simona Halep s-a întors în România după eliminarea de la Indian Wells! Ce spune despre duelul cu Emma Răducanu

Fostul lider WTA este departe în momentul de față de apogeul carierei sale, atunci când reușea că domine tenisul mondial între anii 2017 – 2018!

Simona Halep nu a izbutit să câștige vreun titlu în 2021, astfel că eliminarea prematură din cadrul turneului de la Indian Wells îi poate aduce sportivei o nouă coborâre în clasamentul WTA. Acum, actualul loc 17 în ierarhia mondială a revenit în România și așteaptă întrecerile de la Moscova și Cluj, unde o poate întâlni în premieră pe Emma Răducanu, noua senzație a tenisului feminin.

”A fost un drum lung, cu o escală mare, de șapte ore, dar bine că sunt acasă. Este greu după accidentare.Nu pot să spun că sunt mulțumită de ceea ce a fost acolo, dar sunt sănătoasă, nu am dureri. Știam că va fi un sfârșit de an destul de greu. Sunt ok, sunt pozitivă și abia aștept să mă întorc pe teren la antrenamente. E greu să joci Indian Wells în octombrie, s-a schimbat totul, dar este meritul celor care joacă bine.

S-a amânat întâlnirea cu Emma. Poate la Cluj. Doar ne salutăm și am felicitat-o din nou pentru ce a făcut, pentru că este extraordinar. Mi-a plăcut mult la acest turneu, este o atmosferă plăcută, un om deosebit și mă simt bine cu el.

(n.r. despre turneele de la Moscova și Cluj) Acolo este greu cu antrenamentele. Sunt două săli și nu este comod. Am preferat să vin acasă și să plec peste două zile. Am avut destul timp liber anul acesta. Mă bucur că sunt aptă să joc și voi juca la Moscova și la Cluj”, a spus Halep, la întoarcerea în țară.