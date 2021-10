Simona Halep, sfaturi prețioase pentru Emma Răducanu: „Are mulți ani de tenis în față!”

Tânăra sportivă în vârstă de 18 ani a fost personajul principal al tenisului feminin după triumful de la US Open!

Emma Răducanu a uimit pe toată lumea din circuitul WTA, iar câștigarea primului Grand Slam din carieră a propulsat-o pe britanica cu origini românești până pe locul 22 în ierarhia mondială, cea mai bună poziție din carieră. Cu toate acestea, Emma a fost eliminată de la Indian Wells și ratează astfel șansa de a juca primul meci direct în compania Simonei Halep.

Fostul lider mondial a vorbit despre relația sa cu Emma Răducanu și i-a oferit acesteia câteva sfaturi importante legate de cariera sa. Halep i-a transmis tinerei sportive că trebuie să rămână concentrată indiferent de situație și crede că aceasta va reuși să câștige multe trofee de-a lungul anilor.

„Nu am vorbit prea mult cu Emma Răducanu. Am felicitat-o pentru ce a reușit, performanța incredibilă de la US Open. Sunt foarte fericită pentru ea, este foarte tânără și este extraordinar ce a realizat. Sigur, va fi o mare provocare în continuare. Cred că ar fi fost favorită în meciul cu mine, pentru că eu am lipsit foarte mult în acest sezon, din cauza accidentărilor.

Nu îmi amintesc multe lucruri despre acea fotografie cu Emma Răducanu, când a fost făcută. Dar am văzut-o și am fost foarte fericită că există această fotografie. Mi-a trimis-o pe Instagram. Mă simt bătrână când văd că vin aceste adolescente și câștigă turnee de Mare Șlem (n.r. – râde). Dar trebuie să le admirăm, este senzațional să câștigi turnee la această vârstă. La 18 ani, nu ești foarte pregătit pentru marele succes, dar aceste adolescente sunt de admirat.

Îi urez noroc (n.r. – Emmei Răducanu), trebuie să rămână concentrată, pentru că mai are mulți ani de tenis în față. Sunt sigură că va mai câștiga turnee de Mare Șlem. Va fi puțin greu când va resimți presiunea”, a spus Simona Halep, la conferința de presă.