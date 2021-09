Simona Halep și-a conturat deja viitorul: „Imediat după ce mă voi lăsa de tenis, îmi doresc să am copii!”

Sportiva în vârstă de 30 de ani a făcut săptămânile trecute marele pas și a decis să își lege destinul pentru totdeauna cu Toni Iuruc, partenerul său de viață din ultimii ani!

Fostul lider mondial trăiește clipe de vis în aceste momente, iar cununia civilă din urmă cu puțină vreme a ținut capul de afiș în România, fiind de departe evenimentul anului. Întrebată despre cum se va schimba cariera sa după marele pas, Simona Halep a dezvăluit că nu are de gând să renunțe prea curând la fenomenul care i-a adus atâtea trăiri de-a lungul anilor.

Cu toate acestea însă, sportiva a declarat că se gândește serios să își mărească familia, imediat după ce se va retrage din tenis.

„Se schimbă treaba asta cu ‘fără tenis’. Încep să îmi doresc din ce în ce mai mult să rămân în tenis, am început să gust tenisul fără presiune și fără stres, îmi place mult mai mult. E departe să mă gândesc ce voi face, pentru că, imediat după ce mă voi lăsa de tenis, îmi doresc să am copii, iar după orice e posibil. Orice are legătură cu tenisul e realizabil pentru mine.

Nu știu dacă m-am schimbat sau nu, dar simt că m-am schimbat. Sunt mult mai relaxată cu oamenii, atunci când vorbesc. Vorbesc mai mult; nu prea îmi place mie să vorbesc, dar am început să vorbesc. Sunt mult mai veselă, mai doritoare de noi ieșiri, de prieteni noi. S-a schimbat foarte mult viața. 12-13 ani am fost concentrată doar pe tenis și nu conta nimic altceva, dar acum am început să mă bucur și de viață,” a spus Simona Halep, potrivit Telekom Sport.