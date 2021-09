Simona Halep și-a setat obiectivele pentru viitor! Cât își dorește să mai joace la cel mai înalt nivel

Sportiva în vârstă de 29 de ani a fost urmărită de ghinionul accidentărilor în ultimul an, astfel că ultimele luni au fost de coșmar pentru fostul lider mondial!

Simona Halep nu a izbutit să cucerească niciun titlu în anul 2o21, iar retragerile, dar și abandonurile sale din cadrul competițiilor nu au făcut altceva decât să o demoralizeze și mai tare pe actualul loc 13 WTA. Cu gândul la primul triumf în acest an, românca a fost eliminată zilele trecute de la US Open, de către Elina Svitolina, în turul patru al întrecerii.

Astăzi, Simona a revenit în țară și a făcut o serie de declarații cu privire la viitorul său. Sportiva în vârstă de 29 de ani a mărturisit că va continua să se antreneze din ce în ce mai mult pentru a reveni la cea mai bună formă. Totodată, Halep a dezvăluit și că își dorește să mai evolueze câțiva ani la cel mai înalt nivel al tenisului profesionist.

”Sunt bine fizic, nu mai am nicio accidentare. Am avut la Cincinnati o mică ruptură, dar nu a fost foarte gravă. După câteva zile, am putut să joc bandajată. Sunt foarte obosită după drum. Voi avea câteva zile de pauză și voi continua antrenamentele. Am zis că o voi lăsa mai moale în sensul că nu vreau să forțez acum, după ce mi-am revenit.

Am vorbit cu domnul Țiriac. Ce spune dânsul despre 6 luni de pauză, e vorba de o pauză activă. Adică să mă antrenez mult și să și joc. Așa că voi încerca să joc cât se poate de mult anul acesta. Și să mă pregătesc pentru anul viitor, pentru că e și vârsta, și faptul că m-am accidentat, trebuie un pic mai mult.

A fost greu să joc direct pe hard, la cel mai înalt nivel. Am avut meciuri foarte grele. Aici sunt și trebuie să fac față. Normal, da (n.r.- merge la Indian Wells). Nu vreau să mă temperez din punct de vedere profesional. Îmi doresc să mai joc câțiva ani la cel mai înalt nivel. Accidentările m-au oprit anul acesta”, a spus Simona Halep, la aeroport, citată de Digi Sport.