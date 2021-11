Simona Halep, veşti bune înainte de turneul de la Linz: ,,M-am recuperat! Îmi doresc să joc bine”

Simona Halep se pregăteşte de participarea la ultimul turneu de tenis din acest sezon. Sportiva a plecat astăzi spre Austria, acolo unde va lua parte la turneul de la Linz.

Înaintea acestei competiţii, Simona Halep a ţinut să-şi liniştească fanii! Aceasta a dezvăluit că este foarte bine din punct de vedere medical după participarea la Transylvania Open.

,,Da, sunt OK! M-am recuperat, n-a fost o accidentare, a fost doar un blocaj cum am mai avut. Normal, în câteva zile îmi trece. Sunt bine acum! Vreau meciuri și sper să câștig câteva ca să îmi pot intra din nou în ritm. Îmi doresc să joc bine, la fel ca la Cluj, și să mă bucur! Până la urmă e ultimul turneu și nu am nicio așteptare majoră.

Directoarea de la Linz este o persoană deosebită, o cunosc. Ultima dată am jucat acolo în 2012. Mă bucur să revin la Linz, e o sală superbă și sper să joc bine, asta contează! Cred că sunt departe de Top 20, nu cred că m-ar ajuta nici măcar titlul de la Linz. Pot spune că nu mă interesează foarte tare clasamentul în momentul de față. Mă interesează să îmi revin la ritmul meu și la nivelul pe care sunt convinsă că îl pot atinge din nou.”, a declarat Simona Halep, la plecarea din ţară.