Simona Radiş, după ce a făcută mândră o ţară întreagă: ,,Telefonul meu şi al Ancuţei bubuie de mesaje”

Canotoarea Simona Radiş a reacţionat după ce alături de colega Ancuţa Bodnar a cucerit prima medalie de aur a României la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş au adus prima medalie de aur pentru România la Jocurile Olimpice, la canotaj, în proba de dublu vâsle feminin, pe distanţa de 2.000 de metri. Cele două canotoare din România a trecut fără drept de apel de Noua Zeelandă şi Olanda în marea finală.

Simona Radiş a declarat că simte o eliberare după cucerirea acestei medalii, având în vedere cât de mult a muncit în ultimii doi ani de zile alături de colega sa olimpică.

,,Simt fericire şi eliberare, pentru că au fost doi ani în care am muncit enorm de mult şi am reuşit să aducem acest rezultat mult dorit de noi şi de toată lumea. Această medalie este minunată, încă nu realizez ce s-a întâmplat, cred că mai am nevoie de câteva ore ca să îmi dau seama că da, noi am luat medalia de aur şi mergem acasă cu ea. Suntem fericite.

A fost o cursă foarte grea, condiţiile au fost destul de dificile, dar am reuşit să gestionăm bine toată situaţia. Pe lângă faptul că am luat medalia de aur, am reuşit să batem şi recordul olimpic, care este încă un motiv de bucurie pentru noi. Pornim cu încredere de acum încolo, pentru că drumul nostru este abia la început.

Vom creşte mai frumos decât am făcut-o până acum. Suntem puternice, dar vom deveni şi mai puternice. Nu putem să spunem decât că avem încredere, că lucrurile vor decurge mult mai bine şi acum mergem să-i încurajăm pe colegii noştri, pentru că avem încredere în ei că vor aduce rezultate frumoase.

Cred că mulţi români s-au trezit de dimineaţă, pentru că am primit o grămadă de mesaje şi chiar şi acum telefonul meu şi al Ancuţei bubuie de mesaje.

Înainte de cursă, am vorbit una cu cealaltă, adevărul este că am avut emoţii, pentru că în subconştient mereu apar gânduri mai negative, chiar dacă nu ar trebui.

Am avut tăria să le gestionăm bine, am vorbit cu Ancuţa şi am spus să dăm până la finiş o lovitură în plus. Mereu împreună, orice s-ar întâmpla. Pentru că asta facem mereu şi o facem bine.

Sunt foarte mulţi oameni alături de noi şi nu putem decât să le mulţumim. Pentru că acest lucru chiar contează, simţim energia pozitivă şi primim încredere prin aceste încurajări. Chiar înainte de ora 03:00, mulţi s-au trezit, pentru că primeam deja mesaje, deci ei au trăit cu sufletul.”, a declarat Simona Radiş, potrivit Agerpres.

