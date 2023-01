Singura condiție pusă de Gabriel Tamaș pentru a juca la Chiajna: „Mi s-a propus o sumă și am acceptat”

Fundașul Gabriel Tamaș a dezvăluit motivul pentru care nu s-a dus să joace la FC Brașov, echipa din orașul natal, acceptând oferta Concordiei Chiajna.

„FC Brașov nu am avut nicio ofertă clară”, a recunoscut Gabriel Tamaș

Gabriel Tamaș s-a născut și Brașov și a jucat la ambele echipe din urbe, FC (o singură apariție în sezonul 1989/1999) și Tractorul (2000-2002).

După ce a plecat la jumătatea lunii octombrie de la Petrolul cu scandal, Tamaș s-a antrenat o perioadă cu FC Brașov, dar a ezitat să semneze un contract cu formația de la poalele Tâmpei.

„La Brașov am foarte mulți prieteni și de aceea am mers să mă antrenez cu ei. Peste tot în fotbalul românesc, ca fotbalist, ți se spune: ‘Stai liniștit, banii îi vei primi’. Pentru mine nu contează să primești banii la nu știu câte luni, contează să-i primești la timp!”

Asta e singura problemă, iar la FC Brașov, din ce am citit în presă, au fost probleme. De la FC Brașov nu am avut nicio ofertă clară, au fost doar discuții și nu am văzut dorința asta să mi se spună: ‘Hai să ne ajuți!’.

Dacă mergeam la FC Brașov nu puteam să merg doar ca fotbalist. Doream să ajut clubul, să văd un proiect, alături de câțiva foști mari jucători”, a spus Tamaș, potrivit Liga2.ro.

„Singura cerință a fost să mi se dea banii la timp”, a spus Gabriel Tamaș

Jucătorul a făcut cunoscut că i s-a garantat de către cei din conducerea clubului din Chiajna că va primi salariul la timp.

„Mie nu îmi trebuie putere de decizie, important este ca totul să meargă ca pe roate, să nu ajungem în situația să ne fie frică de ziua de mâine și să nu avem bani să putem plăti jucătorii.

Eu când am fost să discut cu o echipă nu am negociat. Nimeni nu forțează conducerea unui club să-ți dea zeci de mii de euro!

Mai bine spui că poți da 2.000 de euro, dar știi că îi poți da! Mie, la Chiajna, mi s-a propus o sumă și am acceptat. Singura cerință a fost să mi se dea banii la timp!”, a spus Tamaș, potrivit Liga2.ro.