Singura modalitate prin care Edi Iordănescu îi poate pune „frână” lui Becali: „Altfel, îi dă banii și îl gonește!”

Numirea tehnicianului în vârstă de 43 de ani pe banca roș-albaștrilor este văzută cu ochi buni de tot mai mulți oameni din fotbalul românesc, care consideră că Gigi Becali a dat lovitura prin aducerea sa!

Așa cum a anunțat patronul echipei încă de acum două zile, Edi Iordănescu a semnat o înțelegere cu vicecampioana României, iar astăzi a susținut prima conferință de presă. Fostul antrenor al CFR-ului nu a venit însă în orice condiții pe banca bucureștenilor, astfel că i-a impus mai multe reguli lui Gigi Becali, acceptate în cele din urmă de afacerist.

Cu toate acestea, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, crede că Iordănescu se poate impune doar într-un singur mod în fața lui Gigi Becali. „Oracolul din Bălcești” consideră că nicio clauză financiară din contract nu îl poate face pe patron să renunțe la vechile obiceiuri, însă știe care poate fi totuși cheia succesului pentru antrenor.

”Edi trebuie să fie un tip foarte diplomat. Cu Gigi Becali poți să lucrezi dacă îl convingi că ai dreptate. Și dacă nu te năucește cu personalitatea lui, că Becali nu prea ascultă de nimeni. Poate de niște preoți.

Îi dă banii și îl gonește. Doar cu diplomație reușește, pentru că la banii șpe care îi are ăsta, nu are nimeni atâta avere în țara asta, eu spun din cunoștință de cauză. Are bani mulți de tot, poate să țină echipa 20 de ani fără să primească bani de nicăieri” a spus Dumitru Dragomir, potrivit Pro X.